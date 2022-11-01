В Роспотребнадзоре сообщили, что ВИЧ выявлен у 1% населения России

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выявлен у 1% населения России, сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, передает «Интерфакс».

«В России ВИЧ тоже достиг довольно больших успехов, к сожалению. До 1,5 млн граждан у нас инфицированы. Это 1% населения», — сказал Покровский. По его прогнозам, с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения вирусом составит 660 тыс.

По состоянию на 31 декабря 2021 года носителями ВИЧ были 0,8% россиян (и 1,5% населения в возрасте от 15 до 49 лет). В документе отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора указывается, что в последние годы ВИЧ выявляют среди населения наиболее активного трудоспособного возраста.

В 2021 году на диспансерном учете состояло 803 796 инфицированных, то есть 68,6% граждан России с ВИЧ.

В сентябре того же года специалист Роспотребнадзора Наталья Ладная отметила, что заражаемость ВИЧ в России на 100 тыс. человек в десять раз выше, чем во всех странах Евросоюза.

Власти России в прошлом году закупили почти 400 тыс. годовых курсов терапии против ВИЧ, что покрыло потребности примерно половины заболевших в России. Такие данные содержатся в докладе коалиции по готовности к лечению ITPCru.