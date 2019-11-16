В Рязанской области около жилых домов упал военный беспилотник «Орион»

В поселке Листвянка в Рязанской области упал беспилотный комплекс аппарат «Орион». Об этом сообщает рязанский портал Ya62.ru, публикуя соответствующие фотографии и портал RZN.info.

Жители сообщили, что услышали шум от крушения. Беспилотник упал «на перекрестке двух тропинок, где часто гуляют местные жители», приводит издание Ya62.ru слова местных жителей.

Упал именно беспилотник «Орион», уточнил ТАССу следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев. По данным следствия «произошел отказ техники».

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат, полностью разработанный в России и построенный на отечественных комплектующих. Продолжительность его полета составляет 24 ч, максимальная взлетная масса — 1 т, а масса полезной нагрузки — 200 кг. «Орион» предназначен для ведения воздушной разведки местности, определения координат наземных и надводных объектов, а также для топографической съемки местности.