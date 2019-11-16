СМИ назвали новую версию исчезновения главы крупного украинского банка

По неподтвержденной информации банкира Александра Гриценко задержали правоохранительные органы

Фото: Стрингер / РИА Новости

Главу Укрэксимбанка Александра Гриценко не похищали в центре Киева. Как сообщает издание УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, банкира задержали. При этом не указывается, кто именно проводил операцию.

В свою очередь агентство «Интерфакс Украины со ссылкой на источник на финансовом рынке страны сообщило, что Гриценко был задержан Генеральной прокуратурой Украины.

В свою очередь советник президента Владимира Зеленского и член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова написала в своем Facebook, что «никто не похищен». Она предложила дождаться официального заявления правоохранительных органов.

Ранее о похищении Гриценко сообщили украинские «5 канал» и «Прямой» со ссылкой на собственные источники. Они заявили, что банкира посадили в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял по улице.

Укрэксимбанк — один из крупнейших банков страны, акции которого принадлежат правительству Украины. Гриценко возглавляет его с 2014 года. Нового руководителя банка коллективу представила лично занимавшая пост главы НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на посту главы Укрэксимбанка Виталия Белоуса, который возглавлял его с начала 2013 года, указывает телеканал «112».