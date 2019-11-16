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СМИ сообщили о похищении в Киеве главы Укрэксимбанка
Неизвестные затолкали его в машину и скрылись в неизвестном направлении

В Киеве на глазах у ребенка похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает «5 канал» украинского телевидения со ссылкой на собственные источники.

Информацию о похищении Гриценко также передает телеканал «Прямой» со ссылкой на источники и родственников.

По словам очевидцев, Гриценко гулял с ребенком, когда неизвестные затолкали его в черный автобус и скрылись в неизвестном направлении.

Укрэксимбанк — один из крупнейших банков страны, акции которого принадлежат правительству Украины. Гриценко возглавляет его с 2014 года. Нового руководителя банка коллективу представила лично занимавшая пост главы НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на посту главы Укрэксимбанка Виталия Белоуса, который возглавлял его с начала 2013 года, указывает телеканал «112».

Материал дополняется.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Укрэксимбанк, глава, похищение
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