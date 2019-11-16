СК проверит конфликт на лекции экс-доцента Соколова в 2018 году

Бастрыкин поручил изучить всю информацию о действиях Соколова в последние годы после жалобы жителя Санкт-Петербурга

Слева Олег Соколов (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу решили проверить возможное применение силы «обвиняемым в совершении особо тяжелого преступления лектором» к слушателю на открытой лекции в 2018 году. Об этом говорится в сообщении СК, посвященном рабочей поездке главы ведомства Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург.

В сообщении СК о рабочей поездке Бастрыкина в Санкт-Петербург имя лектора не называется. Там уточняется, что с жалобой на конфликт с лектором к Бастрыкину обратился местный житель.

Он рассказал, что после окончания лекции «между ним, являвшимся слушателем, и лектором возникли разногласия, в результате чего по указанию лектора слушатель был выведен из аудитории с применением силы». Речь идет о бывшем доценте СПбГУ Олеге Соколове, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ, сообщила РБК официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сообщивший главе СК об инциденте в 2018 году рассказал, что обращался в полицию. «По его словам, должных мер принято не было», — говорится в сообщении на сайте СК. Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу изучить материалы по озвученному факту, а также внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы в рамках расследуемого уголовного дела.

Петренко не упомянула, кто именно разговаривал с Бастрыкиным и жаловался на Соколова. В прошлом году сообщалось о том, что конфликт на открытой лекции у доцента возник со студентом четвертого курса Петербургского университета путей сообщений Антоном Кужимом. Последний спросил у доцента его мнение по поводу книги, в которой Соколова обвиняли в плагиате. По словам Кужима, лектор после этого «приказал» ему выйти из зала.