СПЧ предложит Путину амнистию для загладивших вред от преступления

Проект амнистии, разработанный в Совете по правам человека, позволит осужденным выходить на свободу, если они смогут доказать свое полное исправление. В частности, амнистия может коснуться осужденных за хранение наркотиков

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Андрей Бабушкин рассказал РБК, что собирается предложить президенту Владимиру Путину инициировать амнистию для лиц, загладивших вред от преступлений.

«Планирую выступить с таким предложением на ближайшей встрече СПЧ с президентом», — уточнил он.

Также Бабушкин пояснил, кого именно можно считать «загладившим вред от преступления». «Допустим, некий человек хранит наркотики, он не может возместить вред, он ведь ничего не украл. В данном случае заглаживание вреда — полное излечение от наркозависимости и удаление его из среды лиц, связанных с оборотом наркотиков», — отмечает член СПЧ.

Как ранее рассказывал глава СПЧ Михаил Федотов, речь идет не только о возмещении материального вреда. «Может быть нанесен и моральный вред, может быть и вред здоровью. Загладил вред — попадаешь под амнистию... Должен быть факт заглаживания вины, это суд должен признавать», — объяснял он, передает «РИА Новости».

В то же время Федотов признал, что отношение к амнистии в обществе может быть различным. «Я понимаю прекрасно, что вопрос об амнистии всегда в нашем обществе вызывает разные точки зрения, у амнистии есть и свои сторонники, и свои противники... В российском обществе к амнистии отношение, скажем так, сдержанное. А естественно, что и президент, и Государственная дума ориентируются на настроения, которые существуют в обществе, должны это учитывать», — пояснил он.

Традиционно встреча членов СПЧ с главой государства проходит в конце года. В 2018 году ее дата пока не определена.

В начале августа компания Mail.ru выступила с идеей об амнистии для всех осужденных за лайки и репосты в соцсетях. В компании, владеющей соцсетью «ВКонтакте», указали на то, что тюремный срок за комментарии к мемам выглядит «немотивированно жестоким».

В России объявление амнистии входит в список полномочий Госдумы. В функции главы государства возможность объявления амнистии не входит. После распада Советского Союза власти объявляли амнистию более 15 раз. В частности, в феврале 1994 года были амнистированы участники ГКЧП, в марте 1997-го — воевавшие и совершившие «опасные деяния» в Чечне (под нее попали около 5 тыс. человек). Еще одна «кавказская» амнистия была в декабре 1999 года, тогда были амнистированы 750 боевиков. В 2010 году преступления простили участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. В последний раз масштабная амнистия объявлялась в 2015 году — в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне.