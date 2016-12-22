Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-вице-президента «Росгосстраха»

Арест Сергея Хачатурова был произведен в нарушение законодательства, которое прямо запрещает заключать под стражу лиц, обвиняемых в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности

Сергей Хачатуров (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Лефортовский районный суд вновь рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего вице-президента компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова. Решение об отмене ареста принял президиум Мосгорсуда, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Президиум Мосгорсуда отменил решение апелляционной инстанции Мосгорсуда и районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сам обвиняемый находится под стражей», — заявила она.

«Сегодня президиум Мосгорсуда, выполняя требования Верховного суда России, рассмотрел нашу жалобу. Мосгорсуд признал незаконным решение об аресте Хачатурова, отменил его и направил материалы в Лефортовский районный суд для повторного рассмотрения», — рассказал «Интерфаксу» Алексей Мельников, адвокат бывшего топ-менеджера страховой компании. До повторного заседания Лефортовского суда Хачатуров останется под стражей.

Жалоба на арест была ранее подана в Верховный суд. Тот передал ее на рассмотрение по существу в Мосгорсуд, указав, что ст. 108 УПК РФ запрещает заключать под стражу лиц, обвиняемых в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности.

Бывший вице-президент и брат экс-владельца «Росгосстраха» Сергей Хачатуров был задержан в Москве в середине апреля. 24 апреля ему были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Следствие полагает, что Хачатуров организовал хищение пакета акций ПАО «Росгосстрах», принадлежащего ООО «РГС Активы». Покупателем выступал банк «Траст», который сейчас входит в периметр санации банка «ФК Открытие». Объем хищений, по версии следствия, составил более 1 млрд руб. В конце сентября следователи переквалифицировали обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Защита бизнесмена настаивает, что пакет акций был правомерно реализован посредством прямой биржевой сделки. Дело Хачатурова ведет следственное управление ФСБ.

