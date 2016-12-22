Адвокат рассказал о нарушениях в деле Мамаева

Защита Мамаева назвала немотивированным решение суда об избрании меры пресечения в деле футболиста. В связи с этим адвокат направил жалобу в президиум Мосгорсуда

Павел Мамаев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Защита футболиста Павла Мамаева направила кассационную жалобу на постановление об аресте спортсмена. Текст жалобы в распоряжение РБК предоставил адвокат Игорь Бушманов.

Защита сочла «несправедливым» постановление Тверского районного суда об аресте Мамаева, вынесенное 11 октября. «Постановление и определение не отвечают требованиям статьи 7 УПК РФ [«Законность при производстве по уголовному делу»], являются несправедливыми и немотивированными. Доводы обжалуемых актов в поддержание голословных усмотрений следствия некритичны, не подтверждены ссылками на конкретные материалы либо противоречивы», — указывается в жалобе. Также защита сочла, что ее позиция не учитывалась судьей при вынесении судебного решения.

Адвокат Мамаева утверждает, что судьи не учли, что футболист «имеет многочисленные заслуги в области спорта» и является публичной персоной. Этот статус Мамаева вызывает дополнительный резонанс и внимание общества. «В случае нахождения Мамаева П.К. на период предварительного следствия вне следственного изолятора данное обстоятельство будет являться дополнительной гарантией гласного общественного контроля за его надлежащим поведением», — указывает защита.

В заключение защита просит кассационный суд изменить постановление об аресте Мамаева и назначить ему вместо ареста меру пресечения в виде запрета определенных действий, который не помешает ему продолжать деятельность в клубе «Краснодар», либо залога.

Жалоба была направлена в президиум Московского городского суда и зарегистрирована 15 ноября.

Футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар») арестованы за несколько потасовок в центре Москвы, в которых они приняли участие 8 октября. Вначале футболисты и группа их друзей, в которую входил брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий, напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Вслед за этим они направились в кафе, где подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным. Пак получил черепно-мозговую травму и лишился зуба. В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырке.