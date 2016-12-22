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Электронные браслеты разрешили надевать на освобожденных под залог
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Электронные браслеты разрешили надевать на освобожденных под залог
Общество, 19:05
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Электронные браслеты разрешили надевать на освобожденных под залог
Устройства для отслеживания передвижений арестантов разрешили надевать на тех, кому суд назначил залог или запретил определенные действия
Фото: Елена Нагорных / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому электронные средства слежения теперь можно применять не только в отношении тех, кто находится под домашним арестом, но и в случае выбора судом меры пресечения в виде залога или запрета определенных действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее допускалось применение электронных браслетов только для тех, кого суд отправил под домашний арест.

Федеральный закон, который вводит в Уголовно-процессуальный кодекс России понятие «запрет определенных действий», был подписан президентом в апреле 2018 года.

Этот термин означает, что суд может запретить подозреваемому или обвиняемому выходить из дома в определенное время, находиться в каких-то местах, общаться с теми или иными людьми, использовать средства связи и интернет, получать и отправлять письма, телеграммы и посылки. Также суд вправе запретить управлять автомобилем. По решению судьи запрет может касаться как одной сферы, так и сразу нескольких, срок — от 12 до 36 месяцев.

Контролировать исполнение запрета должны сотрудники ФСИН.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: электронные браслеты
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