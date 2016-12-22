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В Японии нашли потерянный мультфильм Диснея о кролике Освальде
Общество, 13:15
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В Японии нашли потерянный мультфильм Диснея о кролике Освальде
Это одна из первых работ Уолта Диснея, созданная еще до появления Микки Мауса. Мультфильм с кроликом в главной роли более 70 лет находился у жителя Японии
Фото: The Walt Disney Company

В Японии нашли одну их самых ранних работ Уолта Диснея — двухминутный мультфильм про кролика Освальда, считавшийся потерянным. Его обнаружили в префектуре Осака, сообщает Би-би-си.

Выяснилось, что мультфильм Neck'n'Neck (можно перевести как «В равном положении») около 70 лет хранился у японца Ясуши Ватанабэ. Сейчас ему 84 года, работу Диснея он купил, будучи подростком, и отдал за нее 500 йен (чуть меньше 300 руб. по текущему курсу).

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Ватанабэ понял, какую ценность представляет Neck'n'Neck, когда прочитал книгу Дэвида Боссерта «Счастливый кролик Освальд: В поисках утерянных мультфильмов Диснея», опубликованную в прошлом году (Боссерт в течение многих лет занимался производством анимационных фильмов на американских студиях Disney).

«Архив Уолта Диснея» в США подтвердил газете The Asahi Shimbun подлинность картины.

«Мы были очень рады узнать, что копия утерянного фильма существует», — заявила директор архива Беки Клайн.

«Я был поклонником Диснея много лет, поэтому я счастлив, что смог сыграть в этом роль», — сказал Ватанабэ в разговоре с газетой.

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Аниматоры Уолт Дисней и Аб Айверкс придумали кролика Освальда в 1927 году. Это был первый анимационный персонаж Диснея, который создал с Освальдом около 30 мультфильмов. Права на кролика отсудила у Диснея студия Universal, после чего был придуман Микки Маус.

Оригинальный мультфильм Neck'n'Neck длится пять минут. Для домашних кинопроекторов он был выпущен на 16-миллиметровой пленке в сокращенном виде — 2 минуты. По сюжету мультфильма собака-полицейский на мотоцикле преследует кролика Освальда и его подругу, которые находятся на свидании в машине.

Сейчас мультфильм находится в фильмотеке Kobe Planet Film Archive в префектуре Хиого.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: мультфильм , Япония
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