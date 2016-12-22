Американские герои: как и на чем зарабатывает российский офис Disney

Магазин «Disney Игрушки» в Метрополисе

Расширенная и обновленная версия, добавлены комментарии Disney, полученные после выхода бумажной версии статьи

В конце 2017 года и без того огромная The Walt Disney Company, которую чаще называют просто Disney, объявила, что станет еще больше. Компания договорилась с медиамагнатом Рупертом Мердоком о покупке за $52,4 млрд большей части его активов в компании 21st Century Fox, в том числе телевизионной сети Fox Broadcasting, телеканалов Fox News, Fox Business Network и ряда других компаний. Это вторая по величине сделка в истории медиарынка, крупнее было только слияние AOL и Time Warner в 2001 году на $103,5 млрд, но в топ-5 таких сделок у Disney есть еще одно место — покупка в 1996 году телевизионной сети ABC за $19 млрд.

The Walt Disney Company — транснациональный конгломерат, но прежде всего это американская компания: 76% общей выручки, которая в 2017 финансовом году составила $55,1 млрд, ей принес рынок Северной Америки (см. инфографику). На этом фоне остальные рынки выглядят очень второстепенными, а Россию, показатели которой в отчетности компании находятся внутри региона «Европа», нельзя разглядеть вообще — финансовые данные российского офиса компания не раскрывает.

Disney открыла московский офис в 2006 году: тогда в интервью «Ведомостям» Энди Бёрд, занимавший пост CEO Walt Disney International (координирует работу региональных «дочек»), говорил о скорости экономических изменений в России, росте доходов людей и появлении «выраженного среднего класса». К тому же в 2006-м Россия впервые вышла на шестое место в мире по кассовым сборам в кино.

Бёрд заявил, что хочет создать «полноценную российскую компанию», глава которой будет обладать полной автономией в области оперативного руководства, но о конкретных ее планах говорил очень осторожно и обтекаемо. Сказал лишь, что Disney будет искать новых партнеров и лицензиатов среди производителей. «В ближайшие два года собираемся увеличить как число лицензиатов, так и ассортимент товаров Disney в сетевых супермаркетах. Мы также будем развивать так называемые уголки Disney в больших магазинах типа «Детского мира»», — рассказывал Бёрд.

Офис Disney возглавила Марина Жигалова-Озкан, до этого работавшая заместителем гендиректора медиахолдинга «ПрофМедиа», который тогда входил в «Интеррос» Владимира Потанина и Михаила Прохорова. Как говорит один из первых партнеров Disney, американцы сдержали обещание об автономии: российский офис подчиняется напрямую Лос-Анджелесу, «управленчески» не входит в региональный дивизион «Европа» и намного более автономен, чем, например, польский офис. По его словам, такая конфигурация — инициатива Марины, получившая одобрение благодаря как объему российского рынка, так и «ее личным отношениям с глобальным офисом».

В российском офисе компании журналу РБК заявили, что Disney в России и СНГ включает 11 стран и является таким же регионом по структуре управления, как Европа (управленчески Польша входит в этот дивизион), Латинская Америка и Азия. Но в отчетности глобального Disney по территориальному принципу выделяются всего четыре подразделения (см. инфографику): США и Канада, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, а также «Латинская Америка и другие».

Но за 11 с лишним лет Disney так и не открыла в России парк развлечений (правда, она этого и не обещала), профинансировала создание всего двух фильмов, купила долю в небольшом телеканале, а первый фирменный магазин с помощью партнеров открыла только в конце 2017-го. Правда, все это время Disney активно занималась еще одним сегментом своего бизнеса.