Американские герои: как и на чем зарабатывает российский офис Disney

Но деньги вперед

Все знакомые с внутренней кухней Disney говорят, что компании очень подходит девиз другой американской организации, космического агентства НАСА — Failure is not an option (неудача — это не вариант). «У Disney просто не может быть неудач, поэтому каждый проект настолько консервативный», — объясняет Денис Кулаков. Провал фильма или пустой фирменный магазин — это репутационные потери для всей большой компании.

Открыть первый в России магазин под брендом Disney компания решилась лишь на 11-м году работы в России (всего у компании 350 магазинов, в основном в Северной Америке). При этом компания пыталась максимально снизить возможные риски. Еще в 2013 году сотрудники Disney хотели выбрать партнера для развития новых брендов по продаже игрушек и одежды: по условиям договора каждая сеть магазинов должна была в итоге насчитывать около 100 точек, каждая площадью до 150 кв. м. Компания вела переговоры с «Детским миром», Inventive Retail Group (сети Re:Store, Lego, Sony и др.) и Ideas4retail (сети Hamleys, Imaginarium, CookHouse).