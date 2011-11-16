Свадьба в московском ресторане закончилась поножовщиной

На востоке Москвы произошла драка. Мужчина напал с ножом на директора, официанта и музыканта кафе, расположенного в Черницынском проезде.

Фото: РБК

Как сообщили в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел накануне в 23:00 мск около указанного заведения. С колото-резаными ранениями пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время ведется розыск злоумышленника, которому удалось скрыться.

По предварительным данным, в ресторане отмечалась свадьба. В ходе банкета между персоналом и посетителями возник конфликт.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут опрос свидетелей. Мотивы совершения преступления устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.