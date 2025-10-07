Глава фонда ремонта Калининграда потратил ₽9 млн бюджета на корпоративы
Бывший директор фонда капремонта капитального ремонта многоквартирных домов Олег Туркин потратил ₽9,1 млн из средств организации на корпоративы и другие развлекательные мероприятия, сообщили в прокуратуре Калининградской области.
По данным следствия, сумма была потрачена в период с 2020 по 2024 год. Помимо Туркина, в растрате обвиняют шесть его подчиненных.
Более ₽9 млн также были потрачены на туристические мероприятия для сотрудников, подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом, утверждают в прокуратуре.
Фигурантов дела обвиняют в растрате — ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Кроме того, региональная прокуратура области обратилась в суд с иском о взыскании причиненного ущерба.
Туркина арестовали 22 июня 2024 года. Его отправили под домашний арест. В июне 2025 года суд не стал его продлевать.
После ареста руководителя, коллектив Фонда встал на сторону обвиняемого и обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с прошением взять расследование под свой личный контроль и «провести его объективно и оперативно».
