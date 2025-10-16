 Перейти к основному контенту
Ростовский губернатор запретил спил деревьев в регионе без его согласия

Губернатор Слюсарь запретил спил деревьев в Ростовской области без его согласия

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что запретил спиливать деревья выше 1,8 м в ходе работ по благоустройству без его письменного разрешения. Поводом стал инцидент в Новочеркасске, где подрядчик неправомерно вырубил 30 сосен.

«Новое правило довел до всех глав», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

Ранее местные жители пожаловались, что в городе под предлогом благоустройства рубят аллею, высаженную в память о жертвах Новочеркасского расстрела 1962 года. Подрядчик объяснил ситуацию тем, что деревья препятствовали реализации проекта.

Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Когда Слюсарь прибыл в Новочеркасск, его возмутило, что здоровые 30-летние деревья вырубили ради того, чтобы «класть плитку». «Это не благоустройство, это варварство. И такое освоение федеральных средств нам не нужно», — отметил он.

«Нельзя было трогать эти деревья! Общественный резонанс абсолютно справедлив. Чтобы такого в дальнейшем не повторилось, нужны жесткий контроль и личная ответственность. Они теперь будут», — заключил Слюсарь.

По его словам, бывший мэр Новочеркасска Юрий Лысенко заверял, что спила сосен не произойдет. «Говорят о каких-то слушаниях, но где их результаты? Где было информирование людей?» — написал губернатор.

Он поручил своему заместителю Артему Хохлову провести служебное расследование, а также пообещал, что будет представлен новый проект благоустройства: оставшиеся деревья не тронут, а на месте вырубленных высадят новые, взрослые.

Анастасия Лежепекова
Юрий Слюсарь Ростовская область вырубка деревьев скандал Новочеркасск
