Общество⁠,
Bild узнал, что в ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром

Bild: ЕС решил запретить продажу сигарет с фильтром
Запрет сигарет с фильтрами позволит снизить привлекательность сигарет в целом, считают авторы отчета ВОЗ. ЕС решил присоединиться к рекомендациям. Проект решения рассмотрят на заседании ВОЗ в Женеве в ноябре
Фото: Christian Ohde / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Christian Ohde / imagebroker.com / Global Look Press

Евросоюз планирует запретить сигареты с фильтрами после изучения отчета исследовательской группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Bild. Соответствующее предложения должны обсудить на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре.

В проекте решения Совета ЕС для заседания ВОЗ говорится, что в отчете организации «по регулированию табачных изделий» «прямо рекомендуется запретить фильтры, чтобы снизить привлекательность сигарет».

Как пишет издание, Совет ЕС решил присоединиться к рекомендации ВОЗ: «Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в борьбу против табака». Там считают, что запрет на электронные сигареты также является «дополнительной опцией регулирования».

Bild утверждает, что рекомендации будут иметь серьезные последствия для будущего регулирования оборота табака в ЕС, включая пересмотр «Директивы о табачных изделиях». 95% всех сигарет в Германия имеют фильтры. Это сделало бы соответствующее постановление равносильным де-факто запрету сигарет, пишет газета.

Алкоголь и табак с ноября можно будет купить по биометрии
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В начале июля ВОЗ призвала все страны мира повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки как минимум на 50% к 2035 году за счет налогов на здоровье. Это налоги, взимаемые с продуктов, негативно влияющих на здоровье населения, таких как табак, алкоголь и сладкая газировка.

Эксперты ВОЗ считают, что подобная мера сдержит развитие хронических заболеваний и поможет государствам получить критически важные доходы в бюджет. Инициатива называется «3 к 35».

Цель инициативы — собрать $1 трлн в течение десяти лет. В ВОЗ отметили, что период с 2012 по 2022 год почти 140 стран повысили акцизы на табак, и это привело к росту реальных цен в среднем более чем на 50%.

