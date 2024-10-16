Подозреваемый во взрыве в Москве оказался бизнес-партнером пострадавшего

Задержанный по подозрению в причастности к подрыву автомобиля на юго-западе Москвы является бизнес-партнером пострадавшего ресторатора Виктора Мишачева, сообщило столичное управление Следственного комитета.

Мишачев — директор и соучредитель ООО «Шейкер групп», среди проектов которого — бар «Гадкий койот». На сайте бара указаны реквизиты интернет-магазина COYOTEUGLY, согласно которым им управляет ООО «Бар тайм МСК», где одним из учредителей также является Мишачев. Также среди учредителей «Шейкер групп» и «Бар тайм МСК» значится Виталий Слободяник (25% и 5% в уставном капитале соответственно).

Телеграм-канал Mash писал, что задержанный — 50-летний соучредитель бара «Гадкий койот», ресторатор из Белоруссии Виталий С.

Взрыв произошел во дворе дома на юго-западе Москвы, когда мужчина и мальчик убирали подозрительный предмет с капота внедорожника Tank. Пострадали трое, среди них — шестилетний мальчик. Мишачев попал в реанимацию.

СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК).

При обыске у задержанного обнаружили схрон оружия. Изъятое отправили на экспертизу.