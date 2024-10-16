В МВД объяснили причину сбоев в работе сайтов ведомства

Накануне вечером в работе сайтов МВД и ГИБДД произошел сбой. Причиной возникновения трудностей с доступом в ведомстве назвали обрыв линии связи. В настоящее время устранением неполадок занимаются специалисты

Сбои в работе сайтов МВД и ГИБДД произошли в результате обрыва линии связи, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В настоящее время сайты, входящие в АПК (аппаратно-программный комплекс. — РБК) «Официальный интернет-сайт МВД России», не функционируют по не зависящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)», — написала она в своем телеграм-канале.

Волк добавила, что в настоящее время над устранением неполадок работают специалисты.

Жалобы на неполадки в работе сайтов МВД и ГИБДД начали поступать накануне вечером — примерно с 18:00 мск. По данным государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), сбои наблюдаются с 16:03 мск.

Большинство жалоб, как отмечалось, поступают из Москвы и Санкт-Петербурга. В основном в работе ресурсов МВД возникали сбои сервиса (62%) и сбои сайта (34%). По 1% пришлось на сбои мобильного приложения и личного кабинета.