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В МВД объяснили причину сбоев в работе сайтов ведомства

МВД объяснило сбои в работе сайтов обрывом линии связи
Накануне вечером в работе сайтов МВД и ГИБДД произошел сбой. Причиной возникновения трудностей с доступом в ведомстве назвали обрыв линии связи. В настоящее время устранением неполадок занимаются специалисты

Сбои в работе сайтов МВД и ГИБДД произошли в результате обрыва линии связи, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В настоящее время сайты, входящие в АПК (аппаратно-программный комплекс. — РБК) «Официальный интернет-сайт МВД России», не функционируют по не зависящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)», — написала она в своем телеграм-канале.

Волк добавила, что в настоящее время над устранением неполадок работают специалисты.

В работе сайтов МВД и ГИБДД произошел сбой
Технологии и медиа

Жалобы на неполадки в работе сайтов МВД и ГИБДД начали поступать накануне вечером — примерно с 18:00 мск. По данным государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), сбои наблюдаются с 16:03 мск.

Большинство жалоб, как отмечалось, поступают из Москвы и Санкт-Петербурга. В основном в работе ресурсов МВД возникали сбои сервиса (62%) и сбои сайта (34%). По 1% пришлось на сбои мобильного приложения и личного кабинета.

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Полина Харчевникова
МВД Ирина Волк сбой сайты
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