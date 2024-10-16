Как власти решили изменить госгарантии оказания медпомощи в России

Минздрав представил проект госгарантий бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года. Эксперты оценили, что меняется в лечении россиян и что не попало в проект государственных гарантий

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Какие процедуры впервые войдут в перечень гарантированных

В базовой программе медицинской помощи, предоставляемой по ОМС, Министерство здравоохранения впервые предложило регламентировать нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями. Охватить ими в 2025 году предлагается 5% от работающего населения (3,2 млн человек), на что запланировано 4,4 млрд руб.

Общественное обсуждение проекта государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов продлится до 25 октября. Нормативы в госгарантиях определяют, сколько средств ОМС уйдет в среднем на одну услугу и какой объем услуг получит усредненный застрахованный по ОМС.

Дополнительно планируется определить нормативы медпомощи и финансовых затрат на проведение диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья россиян. Предполагается охватить 32% от общего числа женщин и мужчин в возрасте 18–49 лет, то есть 19,4 млн человек. Для этого планируется выделить: в 2025 году — 42,9 млрд руб., в 2026 году — 51 млрд руб., в 2027 году — 59,5 млрд руб.

Также впервые на 2025 год установлены нормативные объемы медпомощи и финансовых затрат по отдельным видам сердечно-сосудистых операций, проводимых в условиях круглосуточного стационара. Речь идет о стентировании коронарных артерий (средняя стоимость случая — 193 тыс. руб.), имплантации частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым (93,7 тыс. руб.) и др.

По ОМС также предлагается оплачивать новые виды операций, включая высокотехнологичные. Среди них: замена нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов; эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора и т.д.

Какие еще изменения запланированы

Согласно документу, планируется увеличить некоторые нормативы объема медицинской помощи и финансовых затрат. В то же время средние нормативы объема медпомощи, оказываемой за счет бюджета, в 2025 году остались на уровне текущего года, а на 2026–2027 годы планируется снизить нормативы для первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях: на 0,7% — для посещений с профилактической и иными целями и обращений по заболеваниям, а также на 2% для медпомощи в дневном стационаре. Нормативы объема специализированной медпомощи в стационарных условиях снизятся на 1,4%.

Средние нормативы объема скорой медицинской помощи на 2025–2027 годы сохранятся на уровне 2024 года — 0,29 вызова на одного застрахованного.

Также по сравнению с текущими увеличатся на 4% средние нормативы объема помощи по профилю «Медицинская реабилитация» в амбулаторных условиях, в дневном и круглосуточном стационарах.

Кроме того, программой предусмотрено более 103 тыс. случаев экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что на 13% больше, чем в этом году.

Из проекта программы исключили норматив тестирования на COVID-19 из-за снижения уровня заболеваемости.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медпомощи в 2025 году увеличатся в среднем на 18%, на 2026 год — на 8,8%, а на 2027 год — на 7,2%.

В целом в проекте госгарантий по сравнению с 2024 годом на 17,6% увеличен подушевой норматив финансирования территориальных программ ОМС, а норматив федеральных медорганизаций планируется увеличить на 17,4%.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, дефицит средств — традиционно главная проблема ОМС. Возрастающее количество льготников и появление новых пациентов пропорционально не отражается на объеме финансирования, отметил он: «Территориальные программы госгарантий больше похожи на индексацию тех сумм и проектов, которые были заложены годом ранее». Он также обратил внимание на несвоевременность проведения комиссий по жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), что не позволяет погрузить уже согласованные препараты в систему ОМС, а значит, сделать их доступными для пациентов. «Сейчас сложилась ситуация, когда перечень лекарств есть, а соответствующего постановления правительства нет, поэтому в программе госгарантий на 2025 год мы этих препаратов не видим», — пояснил Власов.

В Минздраве заверили РБК, что как только препараты будут официально включены в список ЖНВЛП, их смогут включить и в схемы лечения, применяемые в рамках обязательного медицинского страхования, а у комиссий по формированию территориальных программ ОМС появится возможность пересчитать тарифы на оплату оказанной медицинской помощи с применением таких препаратов.

«Минздрав с большим вниманием относится к предложениям, поступающим от пациентских сообществ, и детально рассматривает каждое из них», — сообщила пресс-служба министерства, добавив, что в проект программы госгарантий могут внести коррективы после рассмотрения поступающих предложений.

Новые нормативы по лечению гепатитов

В рамках реализации запланированного нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» планируется увеличить норматив оказания медпомощи больным с вирусным гепатитом С — в 2,5 раза (до 100 тыс. человек).

В 2023 году диагноз «острый вирусный гепатит» был впервые поставлен 5,8 тыс. больных. Показатель заболеваемости на 100 тыс. человек составил 3,93 случая, что выше уровня предыдущего года на 43,4%.

Норматив считается в законченных случаях лечения, которое требует продолжительного времени: в частности, терапия гепатита С предусматривает два-три месяца приема препаратов, а это значит, что в рамках заложенных нормативов за счет ОМС смогут вылечить приблизительно 40 тыс. пациентов, что сравнимо с количеством пациентов, вылеченных в 2022 году за счет всех источников финансирования, заявил РБК исполнительный директор организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. Эксперт обратил внимание на снижение на четверть норматива финансового обеспечения пациентов с гепатитом С вместо роста, запланированного в предыдущем постановлении правительства о программе госгарантий.

«В то же время очень радует, что с 2025 года медицинские учреждения смогут организовать предоставление лекарственных препаратов для лечения гепатита С пациентам на дому, под дистанционным контролем. Необходимость выдавать пациенту отдельно буквально каждую таблетку существенно сдерживала организацию лечения гепатита С в рамках ОМС», — указал Коваленко на еще одно заложенное в проекте предложение.

Он также отметил, что пациентское сообщество уже не первый год просит в соответствии с планом мероприятий по борьбе с гепатитами отдельной строкой выделить в программе госгарантий нормативы для расширенной диагностики гепатита С. В значительной части регионов ПЦР, генотипирование, определение степени фиброза до сих пор не покрываются ОМС.

Коваленко обратил внимание на то, что у ВИЧ-положительных пациентов до сих пор отсутствует возможность получить терапию гепатита В с дельта-агентом: она не внесена в проект программы госгарантий, нет ее и в действующем правительственном постановлении по лечению ВИЧ. Программой устанавливаются гарантии оказания медицинской помощи гражданам не зависимо от этиологии агента, вызвавшего заболевание, и их сочетания, подчеркнули в Минздраве, комментируя это замечание.

Увеличение помощи при онкологии

По сравнению с 2024 годом предусматривается увеличение среднего норматива объема медпомощи по профилю «Онкология» в условиях дневных стационаров (на 18%) и в круглосуточных стационарах (на 12,7%). В пресс-службе Минздрава отметили, что это связано с увеличением потребности населения в медпомощи по этому профилю.

Заместитель председателя координационного совета «Движение против рака» Галина Маргевич положительно оценила такое изменение. Однако она указала на отсутствие решения по некоторым инновационным препаратам, которые были рекомендованы комиссией Минздрава к включению в перечень ЖНВЛП.

В «Движении против рака» также призывают, чтобы увеличенные нормативы на медицинскую реабилитацию отразились и на пациентах со злокачественными новообразованиями. В Минздраве ответили РБК, что программа не содержит ограничений в нормативах объема медицинской реабилитации по профилям оказания медпомощи.

По словам президента Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирины Борововой, программа госгарантий не предусматривает необходимого увеличения финансирования для оказания помощи онкобольным. По ее словам, обеспокоенность вызывают новые клинические рекомендации по лечению пациентов с онкологией. «Инновационные препараты переместили из ближних линий лечения в более дальние — это значит, что пациент не сможет получить высокотехнологичные препараты на первом этапе лечения», — пояснила она.