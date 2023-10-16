Как звучала музыка Геннадия Гладкова в кино и мультфильмах. Видео

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Композитор Геннадий Гладков за годы работы написал музыку ко многим кинолентам и мультфильмам: «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Малыш и Карлсон», «Собака на сене», «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Человек с бульвара Капуцинов», «После дождичка в четверг» и другим. Кроме того, он написал музыку к мультфильму «Бременские музыканты» и даже спел в нем сам. Изначально все партии должен был озвучивать певец Муслим Магомаев. По воспоминаниям Гладкова, Магомаев улетал на Кубу и не успел озвучить партию короля, предложив самому Гладкову спеть. В итоге в мультфильм вошли песни, спетые самим композитором. Как звучала его музыка — в подборке РБК.