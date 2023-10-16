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Умер композитор Геннадий Гладков

Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни
Ему было 88 лет. Его музыка звучит во многих культовых советских фильмах и мульфильмах — от «Бременских музыкантов» до «Джентельменов удачи»
Геннадий Гладков
Геннадий Гладков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Композитор Геннадий Гладков умер в понедельник на 89-м году жизни, сообщили РБК в Союзе кинематографистов. О смерти композитора ранее написал в своем телеграм-канале российский литературовед и историк культуры Николай Подосокорский.

Музыка Гладкова звучит в «Бременских музыкантах», «Джентльменах удачи», «12 стульях», «Малыше и Карлсоне», «Собаке на сене», «Формуле любви» и многих других фильмах.

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в семье музыкантов. Он учился в Мерзляковской школе-училище в консерватории, окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории и Московскую консерваторию. С 1966 года Гладков преподавал в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

Популярность Гладкову принесла работа над музыкальными мультфильмами «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов». В последнем он также исполнил партию короля. Помимо этого он известен своими работами для мультфильмов «Самый, самый, самый, самый», «Малыш и Карлсон», «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок».

В конце 1960-х композитор начинает сотрудничать с режиссером Московского театра сатиры Марком Захаровым. Его музыка звучала в спектаклях «Проснись и пой» и «Чудак-человек». В дальнейшем он сотрудничал с Ленинградским драматическим театром имени Ленсовета и Московским театром имени Ленинского комсомола.

Помимо этого, Гладков много писал для кино. С Марком Захаровым он работал над такими картинами, как «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви».

Музыка композитора также звучит в фильмах «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов» «Дульсинея Тобосская», «После дождичка в четверг».

В 1988 году он был удостоен звания Заслуженный деятель искусств РСФСР, в 2002 году — Народный артист России. В 2011 году композитор был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Гладков был членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России. В 2014 году композитор перенес инсульт.

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