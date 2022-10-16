Умер первый глава ВГТРК Олег Попцов

Ему было 88 лет. Попцов четверть века был главредом журнала «Сельская молодежь», с 1990 по 1996 год возглавлял ВГТРК, основав «Радио России» и программу «Вести». С 2006 года занимал пост советника гендиректора ВГТРК

Олег Попцов (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

В возрасте 88 лет умер один из основоположников российского телевидения Олег Попцов, сообщил депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов.

«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», — написал он в своем телеграм-канале.

РБК направил запрос в Союз журналистов России.

Попцов после окончания Высшей партийной школы ЦК КПСС стал секретарем Ленинградского областного комитета ВЛКСМ, находясь на этом посту, он впервые попал на телевидение как один из создателей телепрограммы «Горизонт» молодежной редакции ленинградского телевидения. С 1965 года он работал в центральном аппарате комсомола в Москве.

Годом позже Попцов стал главным редактором журнала «Сельская молодежь». Эту должность он занимал 24 года, за это время издание стало одним из самых популярных в СССР: его тираж вырос с 350 тыс. до 2,4 млн экземпляров. В качестве редактора журнала постоянно участвовал в съемках телепрограммы «Взгляд».

В 1990-м его назначили председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Одной из причин его ухода с поста главы ВГТРК в 1996 году считается неодобрение ввода войск в Чечню.

С 2000 по 2005 год Попцов был гендиректором телеканала «ТВ Центр». С 2006-го он занимал пост советника гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. Также он написал около 20 произведений, в том числе о российской политике. В 2001 году Союз журналистов России наградил его премией «Золотое перо России».

Попцов — лауреат ряда премий, в том числе орденов Дружбы народов (1994) и Почета (2016). В 2005 году он получил звание заслуженного деятеля искусств России за заслуги в области культуры, искусства, печати и телерадиовещания, многолетнюю плодотворную работу.