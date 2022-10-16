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В Кургане нашли мертвой пропавшую актрису Ирину Голубниченко

Пропавшую в сентябре в Кургане актрису Голубниченко нашли мертвой
Актриса, которой было 85 лет, ушла из дома 23 сентября и не вернулась. Предположительно, у нее были проблемы с памятью

Актрису Ирину Голубниченко нашли мертвой в Кургане спустя несколько недель поисков, сообщили волонтеры движения «Лиза Алерт».

85-летняя женщина ушла из дома 23 сентября и не вернулась, спустя три дня появилось объявление о пропаже на странице движения во «ВКонтакте». В нем говорилось, что у пропавшей возможна потеря памяти.

12 октября в комментариях под сообщением о пропаже организаторы написали: «Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Соболезнуем родным и близким».

Ирина Голубниченко родилась 7 августа 1937 года. В 1967 году она окончила Киевский театральный институт, а с 1989 года играла в Курганском театре драмы. Среди ее работ — роли в спектаклях «Дядя Ваня», «Чайка», «Дядюшкин сон», «Банкрот» и другие.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Курган актриса театр пропавшая
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