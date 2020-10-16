В Мытищах из-за задымления эвакуировали ТЦ «Красный кит»

Из-за дыма из торгового центра «Красный кит» в Мытищах эвакуировали около 2,4 тыс. человек

Фото: ГУ МЧС по Московской области

В подмосковных Мытищах из-за задымления эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит», сообщили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

«На третьем этаже ТЦ «Красный кит» в городе Мытищи произошло задымление. Проведена эвакуация людей, предварительно, пострадавших нет. Сейчас проводится разведка, уточняется, откуда идет задымление», — сказали РБК в пресс-службе.

Всего из торгового центра эвакуировали около 2,4 тыс. человек, в том числе 180 детей, сообщили в региональном главке МЧС. В результате происшествия никто не пострадал, добавили там. Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона, к задымлению в ТЦ в Мытищах привело тление жира над мангалом.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как от здания поднимались клубы серого дыма. Видео опубликовано в группе «Новости Москвы и Московской области» во «ВКонтакте».