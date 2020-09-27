В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный ряд»
В Москве после сообщения о минировании торгового центра «Охотный ряд» эвакуировали 2 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Почти 2 тыс. человек эвакуированы из торгового центра «Охотный ряд» на Манежной площади из-за угрозы взрыва», — сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники полиции и кинологи. По данным агентства, причиной для эвакуации послужил анонимный звонок.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» сообщает, что всех посетителей вывели на улицу, а двери ТЦ закрыли металлическими заграждениями. Люди пока не расходятся.
После проверки здания правоохранителями информация о минировании не подтвердилась.