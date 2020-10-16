Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом зимой

По мнению миллиардера, из-за холодов люди будут больше времени проводить в помещениях, тем самым повышая риски заражения. Ранее Гейтс назвал единственным вариантом возвращения к нормальной жизни наличие вакцины от COVID-19

Билл Гейтс (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Эпидемиологическая обстановка в мире с приходом холодов может ухудшиться. Об этом заявил основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью изданию Politico.

«Число заражений растет, а с наступлением холодов люди чаще находятся в помещениях. Это увеличивает шансы передачи вируса», — объяснил миллиардер.

По его словам, пока у США нет вакцины от COVID-19, распространению коронавируса может помочь только соблюдение простых мер санитарной безопасности: отказ от посещения массовых мероприятий, ношение маски, регулярное мытье рук и дистанцирование.

Ранее в октябре Гейтс заявлял, что вернуться к нормальному ритму жизни человечество сможет только при наличии доступной и сверхэффективной вакцины от коронавирусной инфекции.