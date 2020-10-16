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Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом зимой

По мнению миллиардера, из-за холодов люди будут больше времени проводить в помещениях, тем самым повышая риски заражения. Ранее Гейтс назвал единственным вариантом возвращения к нормальной жизни наличие вакцины от COVID-19
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Эпидемиологическая обстановка в мире с приходом холодов может ухудшиться. Об этом заявил основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью изданию Politico.

«Число заражений растет, а с наступлением холодов люди чаще находятся в помещениях. Это увеличивает шансы передачи вируса», — объяснил миллиардер.

По его словам, пока у США нет вакцины от COVID-19, распространению коронавируса может помочь только соблюдение простых мер санитарной безопасности: отказ от посещения массовых мероприятий, ношение маски, регулярное мытье рук и дистанцирование.

Гейтс назвал единственный способ возвращения людей к нормальной жизни
Общество
Фото:Reuters

Ранее в октябре Гейтс заявлял, что вернуться к нормальному ритму жизни человечество сможет только при наличии доступной и сверхэффективной вакцины от коронавирусной инфекции.

В июле основатель Microsoft, который управляет фондом, поддерживающим ВОЗ и выделяющим сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19, выразил уверенность, что мировое сообщество сможет справиться с коронавирусом. Однако лекарство от пандемии должно быть общедоступным, иначе ее последствия будут «длительными и смертельными».

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Билл Гейтс

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В сентябре Гейтс дал прогноз, в соответствии с которым человечество справиться с коронавирусом не раньше 2022 года. «Конец эпидемии в лучшем случае наступит, вероятно, в 2022 году. В течение 2021 года мы сможем снизить показатели распространения вируса, если подойдем к мерам борьбы глобально», — сказал он.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Билл Гейтс пандемия зима
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