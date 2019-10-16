Челябинские рабочие предложили восстановить крепостное право

В местном отделении горно-металлургического профсоюза создали соответствующую петицию. Обращение там назвали попыткой обратить на себя внимание, так как то, что происходит в моногородах, «это и есть крепостное право»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Челябинское отделение горно-металлургического профсоюза создало на портале Change.org петицию «За легализацию крепостного права».

Такой шаг они объясняют тем, что низкий уровень доходов лишает людей «серьезной части гарантированных свобод», работники не могут позволить себе свободу перемещения и им сложно решиться на кардинальные изменения в своей жизни. Кроме того, они не могут согласиться участвовать в «каком-то коллективном мероприятии в защиту собственных прав», так как полностью зависят от работодателя. «Это фактически и есть крепостное право!» — говорится в петиции.

К 14:50 мск петицию подписали 715 человек.

В поддержку петиции профсоюз записал видео, в котором авторы иронично рассказывают, что для них сделали государство и «барин», перечисляя, например, индексацию зарплаты на 2% за три года, и рассуждают о том, что они готовы сделать в ответ.