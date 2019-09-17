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Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России

Больше всех в России получают топ-менеджеры и руководители высшего звена в нефтегазовой и энергетической сферах, а также командиры воздушных судов и мастера проходки шахты. Об этом со ссылкой на данные Минтруда пишет ТАСС.

Полученная информация основана на анализе данных службы занятости по среднемесячной зарплате. Минтруд также назвал сферы труда, в которых встречается наиболее высокая заработная плата, — это нефтегазовая и энергетическая отрасли, строительной сфера, разработка программного обеспечения, финансы, реклама, а также добыча и обработка золота и алмазов.

Ранее Роструд назвал сферы труда с вероятной зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц. По информации службы занятости, больше всего вакансий с такой зарплатой в сферах производства, строительства, недвижимости, транспорта и добывающей промышленности. В них высоко оплачивается труд машинистов бульдозера, маркшейдеров, водителей грузового транспорта, механиков по ремонту транспорта, инженеров, электрогазосварщиков, прорабов и начальников участков в строительстве, говорится в сообщении службы, при этом для некоторых вакансий уровень зарплаты достигает 300–400 тыс. руб.

Теги: Минтруд, зарплата
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