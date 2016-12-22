Экс-владелец газеты «Спорт-Экспресс» найден мертвым в Москве

По сообщениям источников, Иван Рубин покончил с собой из-за долгов, в предсмертной записке покойного говорится о поступавших ему угрозах

Иван Рубин (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Бывший генеральный директор газеты «Спорт-Экспресс» и экс-владелец издания Иван Рубин (был хозяином газеты в 2003–2012 годах) найден мертвым под окнами высотного дома на Осеннем бульваре. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщает, что Рубин покончил с собой из-за больших долгов.

По данным источников агентства городских новостей «Москва», сумма долгов Рубина превышала 50 млн руб., а в оставленной покойным предсмертной записке говорится о поступавших ему угрозах.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил, что в предсмертной записке Рубина говорится, что угрожал ему Владимир Александрович Тюренков, которому экс-владелец «Спорт-Экспресса» задолжал €70,86 тыс.

​Генеральный директор ООО ЧОП «Сентинел-1» Владимир Тюренков подтвердил РБК сумму долга Рубина в €70,860, но заверил, что «никаких угроз не отправлял»​.

«Я слышал об этом трагическом событии. Я знаком с Рубиным и долг ему дал по рекомендации своего друга, который за Рубина и просил. Рубин должен был вернуть мне всю сумму два месяца назад. Он неоднократно просил продлить срок возврата. Вчера мы должны были с ним увидеться в отеле «Балчуг», на встрече он не появился и на звонки не отвечал. Я не тот человек, который будет угрожать, абсолютно небандитского стиля. Для угроз не было оснований, Рубин не отказывался отдавать, но оттягивал срок. Иван был психологически неустойчивый и очень алкогольный», — сказал Тюренков.

Также Тюренков добавил, что Рубина ему рекомендовал его сослуживец, с которым Тюренков служил в бригаде охраны Генерального штаба Министерства обороны.

Бывший начальник Тюренкова по бригаде охраны Генерального штаба Министерства обороны по имени Валерий (фамилию он попросил не раскрывать. — РБК) назвал Тюренкова «офицером, порядочным человеком, который работает на страну».

«Действительно, я попросил Владимира Александровича [Тюренкова] дать в долг Ивану [Рубину], они встречались. Впоследствии Тюренков позвонил мне, сказал, что Рубин не выполнил обязательства по долгу, но Иван мне обещал эту проблему решить. Мне известно, что Иван набрал долгов, не пошел у него бизнес», — рассказал собеседник РБК.

По мнению Валерия, Тюренков не мог угрожать Рубину. «Владимир Александрович — выдержанный человек, политработник, полковник, не мог он угрожать. Владимир Александрович — очень отзывчивый, он был моим подчиненным 38 лет назад, но мы до сих пор дружим», — рассказал друг Тюренкова.

​Представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что по факту обнаружения тела Рубина начата доследственная проверка.

В сообщении СК отмечается, что обнаруженное на Осеннем бульваре тело имеет повреждения, характерные для падения с высоты.

«В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются соседи и возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Газета «Спорт-Экспресс» выходит с 1991 года. В 2012 году из-за финансовых трудностей Рубин продал контрольный пакет акций редакции гендиректору петербургского филиала «Первого канала» и партнеру «Роснано» Эдуарду Райкину.