Минздрав предложил обложить производителей сигарет экологическим сбором

Соответствующую просьбу ведомство направило в Минприроды, в компетенции которого находится такое право. В Минприроды, в свою очередь, напомнили об альтернативе экосбору: производители могут заниматься переработкой самостоятельно

Олег Салагай (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Министерство здравоохранения направило письмо (есть у РБК) в Минприроды с просьбой включить сигареты в перечень продукции, с которой нужно взимать экологически​й сбор. В Минздраве РБК подтвердили факт отправления письма.

В письме, подписанном заместителем главы Минздрава Олегом Салагаем, говорится о том, что основными отходами от курительных табачных изделий являются не только их упаковки, но и остающиеся после их потребления части — окурки. Большая часть выбрасывается, хранится на свалках и попадает в ливневые стоки. Ведомство подробно перечисляет вред, который приносят сигареты окружающей среде, и в связи с этим предлагает включить введение экологического налога на сигареты в национальный проект в сфере экологии.

В пресс-службе ведомства РБК пояснили, что вопрос введения подобных экологических сборов не в их компетенции.

«Как отмечают эксперты, источниками загрязнения являются как сами продукты потребления табака (например, окурки, содержащие кадмий и целый ряд других загрязняющих элементов), так и выделяемые компоненты табачного дыма (в частности, углекислый газ). Следует также учитывать, что процесс курения является одной из ведущих причин лесных пожаров», — отметили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Минприроды РБК пояснили, что понятия экологического налога в российском законодательстве нет, есть экологический сбор — это неналоговый платеж. «Производитель или импортер упаковки может выбрать — заниматься переработкой самостоятельно или платить экосбор. Средства направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей», — отметили в Минприроды. Ведомство намерено расширять перечень товаров и продуктов, с которых нужно взимать экологический сбор, поскольку есть поручение президента о том, чтобы развивать вторичную переработку отходов.

«Технологий сбора и переработки окурков пока нет. При разработке нормативов на следующий трехлетний период, при получении информации от Минпромторга о наличии соответствующих технологий можно будет вернуться к обсуждению

данного вопроса», — добавили в пресс-службе Минприроды.

Это не первая инициатива Минздрава относительно необходимости ограничивать распространение табака и его использование. Осенью прошлого года ведомство завершило работать над проектом антитабачной концепции и направило свои предложения в правительство. Среди идей — запрет на вейпы и кальяны в кафе, ограничение курения в коммунальных квартирах и личных автомобилях. В этом же документе Минздрав предложил ввести для производителей экологический сбор на сигареты, включая окурки.

Авторы инициатив подчеркнули, что благодаря мероприятиям, содержащимся в предыдущей концепции на 2010–2015 годы, процент курящих россиян снизился с 39 до 31%. Цель нового пакета — сократить число курильщиков до 25% к 2022 году.​

В настоящее время экологический сбор в России распространяется на сигаретные упаковки из бумаги и картона, а также еще на целый список товаров, определенных соответствующим распоряжением правительства. Идеи расширить этот список также обсуждались ранее. Например, в январе глава Минприроды Сергей Донской рассказывал РБК, что его ведомство собирается включить в перечень продукции, на которую будет распространяться обязательный экологический сбор, пепельницы.