ГТРК «Белгород» опровергло сообщения о гибели своего корреспондента

Корреспондент ГТРК «Белгород» Александр Коробов получил травмы и госпитализирован в московскую больницу, сообщили в телекомпании, не уточнив, при каких обстоятельствах он ранен

Александр Коробов (Фото: gordost31.com)

В ГТРК «Белгород» опровергли сообщение о гибели своего военного корреспондента Александра Коробова. Директор телекомпании Надежда Власова сообщила RTVI, что он госпитализирован после полученных ранений.

«Пострадал, получены травмы, находится на лечении в одной из столичных клиник», — сказала она, не уточнив обстоятельств произошедшего.

Днем 16 сентября в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны Украины был опубликован пост о том, что Коробову «проломили череп» в Белгороде, от чего он умер. Кто именно ранил корреспондента, не уточнялось.

По данным белгородского телеграм-канала «Пепел», состояние госпитализированного Коробова оценивается как тяжелое. Местное издание «Фонарь» пишет, что он был ранен «при неустановленных обстоятельствах».

Коробов сотрудничает с «Россией 1» и «Россией 24», а также телеканалом «Звезда».

7 августа, вскоре после начала боев в Курской области, в результате атаки дрона был ранен военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, а также травму лицевых костей, его отвезли на лечение в Москву.