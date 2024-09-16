В нападении с ножом на главу Yamaha Motor заподозрили его дочь

Президент Yamaha Motor Ёсихиро Хидака получил ранение левой руки, его жизнь вне опасности. По делу о нападении задержана дочь топ-менеджера Хана

Ёсихиро Хидака (Фото: Toru Hasegawa / global.yamaha-motor.com)

Президент японской компании — производителя мотоциклов Yamaha Motor Ёсихиро Хидака получил ножевое ранение, в нападении заподозрили его 33-летнюю дочь Хану, она задержана, передает Asahi Shimbun.

Инцидент произошел в районе трех часов ночи 16 сентября в их доме в городе Ивата (префектура Сидзуока). У главы Yamaha Motor порез на левой руке, его жизнь вне опасности. Полиция не уточняет, признала ли его дочь вину.

По данным правоохранительных органов, Хана позвонила по номеру 110 (телефон полиции) и сообщила: «Мой отец меня ударил». В то же время Хидака заявил, что на него напали, когда он спал.

Ёсихиро Хидака занимает пост президента Yamaha Motor с 2018 года. В компании заявили, что воздержатся от комментариев, поскольку «это частное дело» и «расследование продолжается».