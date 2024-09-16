Вора в законе Чачибая приговорили к 15 годам

Вора в законе Давида Чачибая (известен также как Давид Герлиани или Дато Сван) приговорили к 15 годам колонии строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии и за вымогательство. В 2022 году его выдал Египет

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Мосгорсуд приговорил Давида Чачибая (также известен как Давид Герлиани или Дато Сван) к 15 годам колонии строгого режима по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии) и п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). В сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции отмечается, что Чачибая до 12 сентября 2013 года носил имя Давид Герлиани.

Следствие установило, что Чачибая «короновали» дистанционно в 2014 году, когда он находился в Турции. За ним закрепили «зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в г. Москве, Санкт-Петербурге, в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградской областях».

Кроме того, Чачибая организовал преступную группу, участники которой в 2020 году под надуманным предлогом вымогали 15 млн руб., угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, сообщает Мосгорсуд. Имя потерпевшего не называется.

В 2016 году Давида Герлиани депортировали в Грузию с территории Украины. МВД Грузии тогда сообщило, что его задержали при попытке незаконно пересечь грузино-армянскую границу, при себе мужчина имел украинский паспорт на имя Давида Чачибая. Позже его отпустили.

После возбуждения дела о вымогательстве в России в апреле 2021 года Чачибая заочно арестовали, в июне он был объявлен в международный розыск. В мае 2022 года мужчину экстрадировали из Египта.

Как писал «Коммерсантъ», Чачибая, находясь в столичном СИЗО, признал, что занимает высшее положение в преступной иерархии. Кроме того, для доказательства этого была проведена культурологическая экспертиза его татуировок, сообщала газета.