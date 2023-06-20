На осужденного на пожизненное вора в законе Пичугина завели новое дело

Юрий Пичугин (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

В отношении лидера организованной преступной группировки Юрия Пичугина возбуждено новое уголовное дело — по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии, до 15 лет лишения свободы). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Коми.

По данным следствия, в 1990-е Пичугин был признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (вор в законе) и «обязывающим лиц, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле». Пичугин входит в санкционный список США «в рамках борьбы против организации «Воры в законе».

Деятельность криминальной группировки Пичугина была пресечена в 2017 году. Сам Пичугин вместе с шестью членами банды был задержан. Остальные ее члены привлечены к уголовной ответственности в течение 2017–2018 годов.

Против Пичугина и участников банды были возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и участии в нем (ст. 209 УК), участии в пяти убийствах и покушении на убийство (ст. 105 УК), похищении человека (ст. 126 УК), незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222, 222.1 УК), вымогательстве (ст. 163 УК), мошенничестве (ст. 159 УК). Преступления совершались на территории Республики Коми и в Архангельской области.

15 июня суд вынес приговоры по этим делам. Пичугина приговорили к пожизненному заключению. Остальные подсудимые по этим делам получили до 24 лет лишения свободы.