Против актера из «Короля и Шута» завели два дела

Ткачука задержали накануне в Пулково, обнаруженное при нем вещество отправили на экспертизу. По данным канала «78», она показала, что это 4 г гашиша. Против актера завели дела о хранении и контрабанде наркотиков

Евгений Ткачук (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Против актера Евгения Ткачука, сыгравшего роль Шута в сериале «Король и Шут» об одноименной группе, завели два уголовных дела — о хранении и контрабанде наркотиков. Об этом сообщают «Фонтанка» и телеканал «78».

Дела возбудили по ч. 1 ст 228 Уголовного кодекса (хранение наркотиков без цели сбыта) и ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств). По первому обвинению Ткачуку может грозить до трех лет лишения свободы, по второму — пожизненное лишение свободы, если речь идет о более тяжкой части.

Ткачука задержали накануне, 15 сентября, в петербургском аэропорту Пулково. По данным телеканала «78» и Shot, у артиста во время досмотра перед полетом нашли сверток с неизвестным веществом, его отправили на экспертизу.

Mash пишет, что актера задержали перед вылетом в Тбилиси, Shot — что у Ткачука был внутренний рейс.

По данным «78», после задержания Ткачука отправили на медицинское освидетельствование, а после него отпустили под подписку о невыезде. Ранее телеканал писал, что на него составили административный протокол.

При досмотре у Ткачука нашли трубку для курения. Как показала экспертиза, в свертке оказалось 4 г гашиша, передает канал.

РБК обратился за комментариями к жене актера и в пресс-службу ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Евгений Ткачук — основатель и художественный руководитель частного конно-драматического театра «ВелесО», ему 40 лет. В кино он дебютировал в 2007 году в фильме Александра Сокурова «Александра». В 2011 году сыграл роль в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Среди его наиболее известных ролей — главный герой в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта (2017 год, приз за лучшую мужскую роль кинофестиваля «Окно в Европу», премия «Белый слон» за лучшую актерскую игру) и роль в сериале «Король и Шут».

В 2024-м Ткачук был удостоен премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Праведник» и премии «Фигаро». Всего принял участие в съемках 77 проектов.