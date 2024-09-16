У напавшего на школьников в Челябинске кроме молотка были нож и пистолет
У подростка, который напал с молотком на учащихся школы № 68 в Челябинске, при себе также был нож, пишут «Вечерний Челябинск» и 74.ru со ссылкой на источники.
По данным изданий, школьник успел применить нож и молоток при нападении. 74.ru сообщил, что у нападавшего при себе также был пневматический пистолет, однако его он использовать не успел. «РИА Новости» со ссылкой на источник также пишет, что у подростка был пистолет, тип оружия выясняется.
Портал пишет, что нападение произошло в кабинете биологии: подросток вошел туда и напал на сверстниц. Детей попыталась защитить учительница, она пострадала и была госпитализирована.
В школах Челябинска после случившегося усилили меры безопасности, сообщила мэр города Наталья Котова. Она поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.
Кроме того, по словам Котовой, в школах Челябинска с 17 сентября проведут классные часы, где до детей донесут информацию о возможностях получения психологической помощи, в том числе онлайн или анонимно.
Нападение произошло утром 16 сентября. По предварительным данным, пострадали четыре человека. В пресс-службе Минздрава Челябинской области сообщили «Интерфаксу», что это две девочки, мальчик (всем по 13 лет) и учительница.
«После оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно, медики продолжают оказывать всю необходимую помощь», — добавили в ведомстве.
Следственный комитет после случившегося возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. В ведомстве уточнили, что нападавшему также 13 лет. Подростка задержали.
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