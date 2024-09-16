У напавшего на школьников в Челябинске кроме молотка были нож и пистолет

Подросток, напавший на сверстников с молотком в школе № 68, также применил нож, пишут издания. По данным 74.ru, у него при себе также был пневматический пистолет

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

У подростка, который напал с молотком на учащихся школы № 68 в Челябинске, при себе также был нож, пишут «Вечерний Челябинск» и 74.ru со ссылкой на источники.

По данным изданий, школьник успел применить нож и молоток при нападении. 74.ru сообщил, что у нападавшего при себе также был пневматический пистолет, однако его он использовать не успел. «РИА Новости» со ссылкой на источник также пишет, что у подростка был пистолет, тип оружия выясняется.

Портал пишет, что нападение произошло в кабинете биологии: подросток вошел туда и напал на сверстниц. Детей попыталась защитить учительница, она пострадала и была госпитализирована.

В школах Челябинска после случившегося усилили меры безопасности, сообщила мэр города Наталья Котова. Она поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.

Кроме того, по словам Котовой, в школах Челябинска с 17 сентября проведут классные часы, где до детей донесут информацию о возможностях получения психологической помощи, в том числе онлайн или анонимно.

Нападение произошло утром 16 сентября. По предварительным данным, пострадали четыре человека. В пресс-службе Минздрава Челябинской области сообщили «Интерфаксу», что это две девочки, мальчик (всем по 13 лет) и учительница.

«После оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно, медики продолжают оказывать всю необходимую помощь», — добавили в ведомстве.

Следственный комитет после случившегося возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. В ведомстве уточнили, что нападавшему также 13 лет. Подростка задержали.