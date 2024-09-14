В Хабаровске завели дело из-за стрельбы из сигнальной ракетницы в школе

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Следственный комитет возбудил дело на подростка из Хабаровска, который выстрелил из сигнальной ракетницы в школе и ранил одного из учеников, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«В Хабаровске в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по факту хулиганства <...> По версии следствия, 14 сентября 2024 года подросток, находясь в одной из школ города Хабаровска, произвел выстрел из сигнальный ракетницы, в результате чего пострадал его сверстник», — говорится в сообщении.

Пятнадцатилетний школьник получил телесные повреждения, ему оказывают медицинскую помощь, угроза его жизни отсутствует, отмечает ведомство.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее, 8 сентября, в Хабаровском крае задержали двоих подростков, которые разбили окна в одном из избирательных участков. Тогда в регионе, как и еще в 20 других, проходили региональные выборы.

Они продлились с 6 по 8 августа. В Хабаровском крае выборы носили досрочный характер.