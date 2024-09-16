Стали известны лауреаты премии «Эмми»

Лучшими драматическим и комедийным сериалами стали «Сегун» и «Хитрости»

Джереми Аллен Уайт (Фото: Mike Blake / Reuters)

Лучшими сериалами 2024 года по версии организаторов телевизионной премии «Эмми» стали «Сегун» и «Хитрости». Результаты опубликованы на сайте награды.

Очередная, 76-я церемония вручения премии состоялась накануне в Лос-Анджелесе. «Сегун» был признан лучшим драматическим сериалом, а «Хитрости» — лучшим комедийным.

«Сегун» — вторая экранизация одноименного исторического романа Джеймса Клавелла. Как отмечает Bloomberg, это первая за 19 лет «Эмми» в данной категории для проекта Disney (компании принадлежит канал FX, выпускающий сериал) со времен «Остатья в живых» (Lost) в 2005-м. Главную роль в новом проекте исполнил японский актер Хироюки Санада, он получил премию «Эмми» в номинации «Лучший актер драматического сериала». Санада сыграл в «Сегуне» японского дайме Ёси Торанагу.

Награды в номинации «Лучшая актриса драматического сериала» за роль в «Сегуне» также удостоилась Анна Савай, сыгравшая леди Марико Тода.

Первый сезон «Сегуна» состоит из десяти серий, его премьера состоялась в феврале 2024 года. Сериал продлен еще на два сезона. Предыдущая адаптация романа была снята в 1980 году — она также повествовала о жизни англичанина Джона Блэкторна, попавшего в Японию в XVII век в разгар междоусобных войн.

«Хитрости» — комедийно-драматический сериал HBO Max из трех сезонов с Джин Смарт, Ханной Эйнбиндер и Карлом Клемонсом-Хопкинсом в главных ролях. Он повествует о стендап-актрисе и комедийном писателе, объединившихся для работы над совместным материалом. Третий сезон проекта вышел в мае 2024 года. Всего в сериале 27 серий, он продлен на четвертый сезон.

Лучшим актером комедийного сериала стал Джереми Аллен Уайт, сыгравший Карми в «Медведе», рассказывающем о шеф-поваре, который пытается сделать из кафе умершего брата мишленовский ресторан. Этот сериал получал награду как лучший комедийный проект в 2023 году.

Лучшей актрисой комедийного сериала стала Джин Смарт, играющая главную героиню «Хитростей» Дебору Вэнс.

Лучшим актером второго плана в комедийном сериале стал Эбон Мосс-Бахрах из «Медведя», лучшей актрисой в той же номинации — его коллега по проекту Лиза Колон-Заяс.

Лучшим актером второго плана в драматическом сериале признали Билли Крудапа («Утреннее шоу»), а лучшей актрисой второго плана — Элизабет Дебики («Корона»).

Премию за режиссуру комедийного сериала получил Кристофер Сторер, снявший эпизод «Рыбы» в «Медведе». За работу над драматическим сериалом той же награды удостоился Фредерик Э. О. Той за серию «Багровое небо» в «Сегуне».

Премию за сценарий получили сценаристы серии «Пуленепробиваемый» из «Хитростей» и эпизода «Переговоры с тиграми» в сериале «Медленные лошади» (комедийный и драматический сериалы соответственно).