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Хасиды празднуют еврейский Новый год в украинской Умани. Видео

В украинскую Умань прибыли 35 тыс. хасидов по случаю еврейского Нового года

Хасиды празднуют еврейский Новый год в украинской Умани. Видео
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Несколько десятков тысяч паломников прибыли на празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в украинский город Умань (Черкасская область), где находится могила рабби Нахмана — основателя брацлавского хасидизма.

Хасиды — религиозное течение в иудаизме. Город Умань в Черкасской области Украины является одним из центров хасидизма и пунктом паломничества так называемых брацлавских хасидов. По данным украинских властей, в 2022 году, несмотря на военные действия, Умань посетили 23 тыс. хасидов.

По данным МВД Украины на 16 сентября, которые проводятся в телеграм-канале ведомства, в город прибыли в общей сложности свыше 35 тыс. паломников. Правоохранительные органы Украины работают в круглосуточном режиме, им оказывают содействие полицейские из Израиля, указано в сообщении. В Умани введен временный запрет на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков, пиротехники и холодного оружия.

Тысячи паломников прибыли в Умань, несмотря на недавнее заявление премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, который предупредил, что поездка может быть опасной. «Бог не всегда нас защищал, ни на европейской земле, ни на украинской земле», — заявил он.

Тем не менее правительство Израиля одобрило оказание финансовой поддержки паломникам, решившим поехать на Украину отметить Новый, 5784-й год по еврейскому календарю, пишет The Times of Israel.

За месяц до традиционного паломничества в Умань поводом для напряжения в отношениях между Украиной и Израилем стала депортация украинских граждан. Посол Украины Евгений Корнейчук заявил в середине августа, что Израиль высылает каждого десятого украинца, прибывающего в аэропорт Бен-Гуриона (Тель-Авив). Киев не исключал, что из-за этого может запретить израильским паломникам-хасидам въезд на Умань.

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Глава МВД Израиля Моше Арбель отверг эти обвинения. «Мы с радостью принимаем туристов из разных стран, в том числе с Украины. В случаях, когда возникают подозрения в злоупотреблении туристической визой, управление МВД по делам регистрации населения и иммиграции использует свои законные полномочия», —  говорил он.

Тему увеличения количества отказов во въезде в Израиль президент Украины Владимир Зеленский поднял в телефонном разговоре с Нетаньяху в начале сентября. Зеленский указал на необходимость исправить эту ситуацию. В то же время он поблагодарил главу правительства Израиля за предоставление убежища гражданам Украины, которые уехали из страны на фоне боевых действий, сообщала пресс-служба украинского лидера.

Теги
хасиды паломничество Умань Украина Израиль
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