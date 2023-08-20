branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
В Гатчине завели дело после нападения со страйкбольной гранатой на фурри Общество, 20:07
The Economist сообщил о нехватке у ВСУ техники для лобовых атак Политика, 20:02
Киев пригрозил мерами против хасидов из-за депортации украинцев Израилем Политика, 19:47
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
Аутсайдер РПЛ выиграл первый матч за пять туров Спорт, 19:28
Вторая страна ЕС заявила о передаче Украине F-16 Политика, 19:27
Зеленский приехал в Данию для переговоров об F-16 Политика, 19:21
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Консультант Госдепа назвал единственный путь для победы Украины Политика, 18:56
«Страна.ua» узнала причины взрыва на складе центра МВД в Киеве Общество, 18:46
Два участника Ironman в Ирландии погибли во время соревнований Спорт, 18:31
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 18:22
«Зенит» сообщил о проблемах фанатов с полицией перед игрой со «Спартаком» Спорт, 18:19
Эксперты назвали возможные причины крушения «Луны-25» Технологии и медиа, 18:11
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 17:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев пригрозил мерами против хасидов из-за депортации украинцев Израилем

Киев пригрозил не пустить хасидов в Умань и ужесточить визовый режим с Израилем
Сюжет
Военная операция на Украине
Посол Украины заявил, что «Израиль высылает каждого десятого украинца», и пригрозил отменой безвизового режима. Израильские власти отвергают обвинения, отмечая, что с начала года отказали во въезде 5,4% граждан Украины
Фото: Byron Smith / Getty Images
Фото: Byron Smith / Getty Images

Киев может запретить израильским паломникам-хасидам въезд в Умань, если депортация украинских граждан из Израиля не прекратится, говорится в заявлении посольства Украины в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Хасиды — религиозное течение в иудаизме. Город Умань в Черкасской области Украины является одним из центров хасидизма и пунктом паломничества так называемых брацлавских хасидов. По данным украинских властей, в этом году на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана (выпадает на 15-17 сентября) хотят приехать более 30 тыс. паломников. В 2022-м, несмотря на военные действия, Умань посетили 23 тыс. хасидов.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады погранслужбы, МИД и разведки об обращении с украинскими эмигрантами в разных странах. «Руководителям, ответственным за эти вопросы, были поставлены соответствующие задачи. Должно быть гарантировано исполнение права граждан Украины», — сказал он. Украинский посол Евгений Корнийчук уточнил, что эти слова касаются Израиля.

«Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль», — заявил дипломат в Facebook, пригрозив, что Киев может отменить безвизовый режим с этой страной. «Немыслимо, что нам нужно приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском безопасности и с огромными логистическими усилиями, когда, с другой стороны, израильское правительство оскорбляет наших граждан», — сказал он и призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху обратить внимание на ситуацию.

Корнийчук 16 августа сказал в интервью Liga.net, что «Израиль высылает каждого десятого украинца, прибывающего в аэропорт Бен-Гурион». По словам посла, это касается и тех, кто предъявил подтверждение заказа гостиничного номера, обратный билет и наличные деньги. Украинские граждане также жаловались дипломатам на грубое обращение и угрозы со стороны представителей израильских властей и задержание без видимых причин.

Глава МВД Израиля Моше Арбель отверг эти обвинения. «Мы с радостью принимаем туристов из разных стран, в том числе из Украины. В случаях, когда возникают подозрения в злоупотреблении туристической визой, управление МВД по делам регистрации населения и иммиграции использует свои законные полномочия», — цитирует его Times of Israel.

Читайте на РБК Pro
Профессор МГУ Маслов — РБК: «Китай всегда хватает то, что плохо лежит»
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Дойдет ли рубль до отметки 120 за доллар
Чем хорошая стратегия отличается от плохой: пять признаков

Посольство Украины утверждает, что в первой половине 2023 года Израиль депортировал 2037 граждан Украины против 2705 за весь 2022 год, передает Ynet. Израильские власти назвали эти данные неточными.

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский написал в своем Telegram со ссылкой на МВД, что с начала 2023 года власти Израиля отказали во въезде только 5,4% (около 2,5 тыс.) из 47 тыс. приехавших украинских граждан. «В подавляющем большинстве случаев речь идет о тех, кто приехал с целью нелегально работать в Израиле», — заявил он.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Израиль Умань хасиды паломники Визовый режим
Материалы по теме
Израиль заявил о «моральной» поддержке Украины и учете влияния России
Политика
Минобороны Израиля опровергло информацию о передаче танков Украине
Политика
Нетаньяху объяснил отказ передать вооружения Украине
Политика