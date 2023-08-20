Киев пригрозил мерами против хасидов из-за депортации украинцев Израилем

Посол Украины заявил, что «Израиль высылает каждого десятого украинца», и пригрозил отменой безвизового режима. Израильские власти отвергают обвинения, отмечая, что с начала года отказали во въезде 5,4% граждан Украины

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Киев может запретить израильским паломникам-хасидам въезд в Умань, если депортация украинских граждан из Израиля не прекратится, говорится в заявлении посольства Украины в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Хасиды — религиозное течение в иудаизме. Город Умань в Черкасской области Украины является одним из центров хасидизма и пунктом паломничества так называемых брацлавских хасидов. По данным украинских властей, в этом году на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана (выпадает на 15-17 сентября) хотят приехать более 30 тыс. паломников. В 2022-м, несмотря на военные действия, Умань посетили 23 тыс. хасидов.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады погранслужбы, МИД и разведки об обращении с украинскими эмигрантами в разных странах. «Руководителям, ответственным за эти вопросы, были поставлены соответствующие задачи. Должно быть гарантировано исполнение права граждан Украины», — сказал он. Украинский посол Евгений Корнийчук уточнил, что эти слова касаются Израиля.

«Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль», — заявил дипломат в Facebook, пригрозив, что Киев может отменить безвизовый режим с этой страной. «Немыслимо, что нам нужно приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском безопасности и с огромными логистическими усилиями, когда, с другой стороны, израильское правительство оскорбляет наших граждан», — сказал он и призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху обратить внимание на ситуацию.

Корнийчук 16 августа сказал в интервью Liga.net, что «Израиль высылает каждого десятого украинца, прибывающего в аэропорт Бен-Гурион». По словам посла, это касается и тех, кто предъявил подтверждение заказа гостиничного номера, обратный билет и наличные деньги. Украинские граждане также жаловались дипломатам на грубое обращение и угрозы со стороны представителей израильских властей и задержание без видимых причин.

Глава МВД Израиля Моше Арбель отверг эти обвинения. «Мы с радостью принимаем туристов из разных стран, в том числе из Украины. В случаях, когда возникают подозрения в злоупотреблении туристической визой, управление МВД по делам регистрации населения и иммиграции использует свои законные полномочия», — цитирует его Times of Israel.

Посольство Украины утверждает, что в первой половине 2023 года Израиль депортировал 2037 граждан Украины против 2705 за весь 2022 год, передает Ynet. Израильские власти назвали эти данные неточными.

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский написал в своем Telegram со ссылкой на МВД, что с начала 2023 года власти Израиля отказали во въезде только 5,4% (около 2,5 тыс.) из 47 тыс. приехавших украинских граждан. «В подавляющем большинстве случаев речь идет о тех, кто приехал с целью нелегально работать в Израиле», — заявил он.