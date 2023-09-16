 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских бизнесменов Политика, 09:14
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:10
В российских аптеках возникла нехватка антидепрессанта «Прозак» Бизнес, 09:05
Брокеры начали подготовку к продаже акций Гонконга «неквалам» Инвестиции, 09:00
Как самая быстрорастущая экономика мира избегает «ресурсного проклятия» Pro, 08:54
Минобрнауки ответило на вопрос о новых направлениях в вузах для оборонки Общество, 08:37
Сотруднику Минобороны дали девять лет за откат на ₽15 млн Общество, 08:26
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:22
Что известно о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS Политика, 08:11
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов Политика, 08:04
Axios узнал, что США не передадут ATACMS во время визита Зеленского Политика, 07:50
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:38
Вильфанд предсказал теплую погоду в Москве и Подмосковье Город, 07:33
СК завел дело после смерти сотрудника ДПС во время задержания Политика, 07:15
Общество ,  
0 

Сотруднику Минобороны дали девять лет за откат на ₽15 млн

«Ъ»: сотрудник Минобороны Гуков получил девять лет за откат на ₽15 млн
Гуков получил взятки на 15,3 млн руб. от поставщика рентгенодиагностических комплексов во время пандемии коронавируса, он не признал вину. Его лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Бывший начальник отдела департамента гособоронзаказа Минобороны Владислав Гуков осужден на девять лет колонии строгого режима за коррупцию, пишет «Коммерсантъ».

Следствие выяснило, что Гуков получил взятки на общую сумму в 15,3 млн руб. в начале 2020 года от гендиректора воронежского научно-производственного объединения (НПО) «Полюс» Виктора Савватеева. Это предприятие тогда поставило Минобороны очередные десять рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей «КамАЗ», устройства срочно понадобились ведомству во время распространения COVID. Стоимость каждого из комплексов в зависимости от комплектации колеблется от 10 до 15 млн руб.

Уголовное дело против Савватеева, давшего взятки, прекратили после его явки с повинной. Гуков вину не признал, защита настаивает, что бизнесмен, с которым одним много лет знакомы, говорил его. Предприниматель не объяснил изданию, зачем дал взятки, добавив, что вся информация содержится в материалах суда.

НПО «Полюс» занимается поставками для Минобороны и других силовых структур более 20 лет. Помимо комплексов различной медицинской техники предприятие продает мебель.

Гуков признан виновным по статье о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), в течение пяти лет после освобождения он не сможет занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службах. Помимо девятилетнего срока его оштрафовали на 45,9 млн руб., а также лишили звания государственного советника второго класса и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

До выплаты штрафа на несколько активов наложен арест. По сведения издания, в этот список попала оцениваемая в 20 млн руб. недвижимость и парк иномарок: Audi A6, Toyota Voxy Hybrid, Toyota Alphard, Skoda Octavia и мотоцикл Harley Davidson FXFB. Владелец большей части транспорта — сын Гукова, настаивавший, что купил их на сбережения и в кредит, однако суд все равно наложил обеспечительные меры.

Читайте на РБК Pro
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Поставят на учет: пять мифов о психиатрии

Против Гукова заведено еще одно дело — об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы), в суд он пока не передано.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны коррупция откат гособоронзаказ
Материалы по теме
Экс-помощник главы Россельхознадзора получил 12 лет за педофилию и взятку
Общество
На Украине военкома отправили в армию после обвинений в коррупции
Политика
Главу отдела контрразведки пермского УФСБ арестовали за взятку в ₽100 млн
Общество