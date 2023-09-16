«Ъ»: сотрудник Минобороны Гуков получил девять лет за откат на ₽15 млн

Сотруднику Минобороны дали девять лет за откат на ₽15 млн

Гуков получил взятки на 15,3 млн руб. от поставщика рентгенодиагностических комплексов во время пандемии коронавируса, он не признал вину. Его лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Бывший начальник отдела департамента гособоронзаказа Минобороны Владислав Гуков осужден на девять лет колонии строгого режима за коррупцию, пишет «Коммерсантъ».

Следствие выяснило, что Гуков получил взятки на общую сумму в 15,3 млн руб. в начале 2020 года от гендиректора воронежского научно-производственного объединения (НПО) «Полюс» Виктора Савватеева. Это предприятие тогда поставило Минобороны очередные десять рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей «КамАЗ», устройства срочно понадобились ведомству во время распространения COVID. Стоимость каждого из комплексов в зависимости от комплектации колеблется от 10 до 15 млн руб.

Уголовное дело против Савватеева, давшего взятки, прекратили после его явки с повинной. Гуков вину не признал, защита настаивает, что бизнесмен, с которым одним много лет знакомы, говорил его. Предприниматель не объяснил изданию, зачем дал взятки, добавив, что вся информация содержится в материалах суда.

НПО «Полюс» занимается поставками для Минобороны и других силовых структур более 20 лет. Помимо комплексов различной медицинской техники предприятие продает мебель.

Гуков признан виновным по статье о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), в течение пяти лет после освобождения он не сможет занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службах. Помимо девятилетнего срока его оштрафовали на 45,9 млн руб., а также лишили звания государственного советника второго класса и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

До выплаты штрафа на несколько активов наложен арест. По сведения издания, в этот список попала оцениваемая в 20 млн руб. недвижимость и парк иномарок: Audi A6, Toyota Voxy Hybrid, Toyota Alphard, Skoda Octavia и мотоцикл Harley Davidson FXFB. Владелец большей части транспорта — сын Гукова, настаивавший, что купил их на сбережения и в кредит, однако суд все равно наложил обеспечительные меры.

Против Гукова заведено еще одно дело — об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы), в суд он пока не передано.