Главу отдела контрразведки пермского УФСБ арестовали за взятку в ₽100 млн

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд арестовал бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, его обвиняют в получении взятки на 100 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление 235-го Гарнизонного военного суда в Москве.

Деньги он получил, как считает следствие, «за совершение как входящих в его служебные полномочия действий, так и незаконных действий, а также за общее покровительство и попустительство по службе».

В документе не раскрыта суть обвинений против Царегородцева. Однако из материалов дела следует, что экс-сотрудника ФСБ арестовали в апреле, а затем срок его содержания продлили до 7 ноября.

Взятку дали за месяц до ареста — в марте, с помощью посредника, рассказывал источник URA.ru в силовых структурах. По словам собеседника издания, после получения взятки Царегородцев пытался оказать давление на посредника и лицо, давшее взятку, опасаясь уголовного преследования: «Его замысел не удался и оба фигуранта рассказали следствию, как и где передали взятку сотруднику ФСБ». Кроме того, мужчина старался добиться перевода в пермское СИЗО, после чего дело бы закрыли.

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