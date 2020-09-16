Минприроды назвало зоопарк причиной скопления ворон у правительства

На борьбу с воронами у здания правительства хотят выделить 42,6 млн руб. В Минприроды пояснили, что эти птицы «значительно ухудшают» экологическую ситуацию: разоряют чужие гнезда, вредят памятникам и переносят болезни

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вороны облюбовали крышу здания правительства и территорию около него, поскольку они кормятся едой, которую находят в расположенном неподалеку Московском зоопарке, сообщили РБК в пресс-службе Минприроды.

В Московском зоопарке РБК сказали, что вопрос о наличии большого количества ворон в самом зоопарке и его окрестностях не входит в его компетенцию.

Власти планируют выделить 42,6 млн руб. на истребление ворон, гнездящихся на крыше здания правительства. Для борьбы с этими птицами будут использовать их природных врагов — соколов и ястребов.

«Этот метод носит название «биорепеллентация». Он не первый год успешно используется, например, в московских аэропортах. Теперь его планируется применять на постоянной основе и в центре Москвы», — сообщили РБК в пресс-службе Минпророды.