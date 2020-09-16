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Общество ,  
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Минприроды назвало зоопарк причиной скопления ворон у правительства

На борьбу с воронами у здания правительства хотят выделить 42,6 млн руб. В Минприроды пояснили, что эти птицы «значительно ухудшают» экологическую ситуацию: разоряют чужие гнезда, вредят памятникам и переносят болезни
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вороны облюбовали крышу здания правительства и территорию около него, поскольку они кормятся едой, которую находят в расположенном неподалеку Московском зоопарке, сообщили РБК в пресс-службе Минприроды.

В Московском зоопарке РБК сказали, что вопрос о наличии большого количества ворон в самом зоопарке и его окрестностях не входит в его компетенцию.

Власти планируют выделить 42,6 млн руб. на истребление ворон, гнездящихся на крыше здания правительства. Для борьбы с этими птицами будут использовать их природных врагов — соколов и ястребов.

«Этот метод носит название «биорепеллентация». Он не первый год успешно используется, например, в московских аэропортах. Теперь его планируется применять на постоянной основе и в центре Москвы», — сообщили РБК в пресс-службе Минпророды.

На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб.
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Работы по отпугиванию ворон на территории у здания правительства и его крыше проведет Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды (ВНИИ «Экологии»).

По оценке специалистов, число ворон в Москве в зависимости от сезона может достигать 400 тыс. «Эти птицы значительно ухудшают экологическое состояние столицы. В том числе наносят ущерб озеленению города, разрушая цветочные и декоративные посадки, а также вредят биологическому разнообразию столицы — разоряют гнезда певчих и околоводных птиц», — отметили в Минприроды. Кроме того, вороны наносят вред историческим и архитектурным памятникам и переносят болезни, которые могут передаваться человеку, добавили в ведомстве.

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Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова сообщила РБК, что в Москве нет такого количества ворон, чтобы была необходимость их истреблять. «В Москве численность ворон падает не первый год. Их численность сократилась в пять раз безо всякого истребления. Кровле они не могут вредить никак, если кровля сделана не из пластилина», — отметила она. Кроме того, истребление птиц может привести к обратному эффекту, поскольку на место убитых ворон придут новые птицы из дикой природы, предупредила председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.

Авторы
Виктория Полякова, Тимофей Дзядко, Юлия Старостина, Роман Кирьянов
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