В США назвали лучший сериал года

Ассоциация телевизионных критиков США назвала лауреатов ежегодной премии TCA Awards за выдающиеся достижения в области телевидения. Об этом сообщает Deadline.

В категории «сериал года» победу одержал драматический сериал «Хранители», созданный Деймоном Линделофом для HBO.

Из 13 категорий «Хранители» победили в четырех. Помимо вышеупомянутой, сериал также получил награды в категории «выдающийся новый сериал» и «выдающийся телефильм или минисериал», а сыгравшая в нем актриса Реджина Кинг удостоилась премии в категории «за личные достижения в драме».

Сериал «Наследники», также созданный для HBO сценаристом Джесси Армстронгом, одержал победу в категории «выдающийся драматический сериал».

Канадский ситком «Шиттс Крик», сценарий к которому написал актер и сценарист Юджин Леви вместе со своим сыном Дэном, победил в категории «выдающийся комедийный сериал». Сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара получила премию за «личные достижения в комедии».