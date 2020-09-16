В Геленджике из-за высыхания озера ввели подачу воды по графику

В Геленджике ввели строгий график подачи воды. Это связано с высыханием водохранилища, сообщил директор ООО «Концессия водоснабжения Геленджик» Алексей Сорокин, его слова приводятся на сайте компании.

Из-за отсутствия воды остановлено 26 скважин из 35, что составляет 74% рабочего оборудования водозабора.

«19 августа мы подписали договор с собственником Церковного озера, чтобы пополнить наши скважины водой и обеспечить ею жителей города», — сказал Сорокин.

По его словам, за это время вода из озера была израсходована. Причиной стало отсутствие дождей. Жителей призывают бережно расходовать воду.