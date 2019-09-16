Red Wings ответила на сообщения о загоревшемся при посадке колесе лайнера

Red Wings ответила на сообщения о загоревшемся при посадке колесе лайнера

Причиной произошедшего в аэропорту Тивата, как указали в авиакомпании, стала жаркая погода и сложные орографические условия аэропорта, из-за которых пилоту летевшего из Москвы лайнера пришлось применить интенсивное торможение

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Авиакомпания Red Wings прокомментировала инцидент, произошедший в аэропорту черногорского Тивата, с лайнером, выполнявшим рейс из Москвы. СМИ ранее сообщали, что колесо при посадке загорелось. В сообщении компании, поступившем в РБК, говорится, что при посадке у самолета произошел перегрев одного из колес основной стойки шасси.

В авиакомпании отметили, что пилот применил интенсивное торможение при посадке ввиду сложных орографических условий аэропорта. Кроме того, как указали в Red Wings, в Тивате в настоящее время наблюдается высокая температура воздуха. «Это стало причиной перегрева одного из колёс основной стойки шасси самолета. Технические службы аэропорта выполнили регламент по охлаждению колеса», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В пресс-службе также сообщили, что после посадки лайнер самостоятельно проследовал на стоянку. Высадка пассажиров проходила в штатном режиме. Никто не пострадал.

При этом пассажиры развортного рейса, которые должны были вылететь на этом самолете в Москву, были размещены в гостинице; им оказывают услуги по Федеральным авиационным правилам. В авиакомпании заявили, что они отправятся в Москву во вторник, 17 сентября, после открытия аэропорта Тивата.