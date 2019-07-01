Мужчина выпал из отсека шасси самолета при посадке в Лондоне

Тело безбилетника нашли во дворе на юге Лондона. В авиакомпании назвали произошедшее несчастным случаем

Фото: Steve Poston / Zuma / ТАСС

Во дворе одного из домов в Лондоне нашли тело мужчины, который выпал из отсека шасси при посадке самолета Kenya Airways в аэропорту Хитроу. Об этом сообщает Скотленд-Ярд. Тело обнаружено в районе Клэпам на юге столицы Британии.

«На данный момент полиция считает, что мужчина был безбилетником и вывалился из отсека шасси», — указали в полиции. Его возраст и личность устанавливаются.

Следователи осмотрели самолет и обнаружили в отсеке шасси сумку, воду и продукты. Как пишет Daily Mail, самолет летел из Найроби, а пассажир замерз насмерть. Авиакомпания назвала смерть несчастным случаем и заявила, что сотрудничает с британскими и кенийскими властями. Издание напоминает, что в сентябре 2012 года 30-летний Жозе Матада из Мозамбика скончался после падения из отсека шасси самолета, следовавшего рейсом из Анголы в Хитроу.

В марте 2018 года в Уганде стюардесса Emirates умерла в больнице после того, как выпала из самолета в аэропорту Энтеббе. Она открыла аварийную дверь и выпала из самолета. В авиакомпании сообщили, что стюардесса «упала из открытой двери при подготовке самолета к посадке».