Росстат заявил об атаке хакеров на сайт ведомства

Утром 16 сентября сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подвергся хакерской атаке, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там отмечают, что из-за этого сайт сейчас работает неустойчиво.
«Департамент информационных технологий Росстата предпринимает все возможные усилия для восстановления работоспособности сайта», — пояснил представитель ведомства.
При попытке зайти на сайт Росстата в настоящее время выдается сообщение о внутренней ошибке сервера (500 Internal Server Error).
Причиной возникновения проблем Росстат называет так называемую DDоS-атаку (Distributed Denial of Service), при которой одновременно с большого числа компьютеров направляется такое число запросов, которое способно блокировать доступ к сайту.
Новый сайт Росстата был запущен в эксплуатацию летом 2019 года. До 13 сентября он работал в тестовом режиме, с 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию.