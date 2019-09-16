Росстат заявил об атаке хакеров на сайт ведомства

Росстат заявил об атаке хакеров на сайт ведомства

К неустойчивой работе сайта Росстата привела DDoS-атака

Фото: @mbaumi / unsplash

Утром 16 сентября сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подвергся хакерской атаке, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там отмечают, что из-за этого сайт сейчас работает неустойчиво.

«Департамент информационных технологий Росстата предпринимает все возможные усилия для восстановления работоспособности сайта», — пояснил представитель ведомства.

При попытке зайти на сайт Росстата в настоящее время выдается сообщение о внутренней ошибке сервера (500 Internal Server Error).

Причиной возникновения проблем Росстат называет так называемую DDоS-атаку (Distributed Denial of Service), при которой одновременно с большого числа компьютеров направляется такое число запросов, которое способно блокировать доступ к сайту.

Новый сайт Росстата был запущен в эксплуатацию летом 2019 года. До 13 сентября он работал в тестовом режиме, с 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию.