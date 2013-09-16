Погибшего при взрыве в Чечне полицейского наградили за отвагу

Старший сержант полиции Юни Сулейманов, погибший при взрыве на территории ОВД по Сунженскому району Чечни, будет посмертно награжден за мужество, отвагу и самоотверженность. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД РФ.

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Как пояснили в ведомстве, сотрудник роты ППС ценой своей жизни предотвратил проникновение на территорию отдела полиции террориста-смертника на заминированной машине. Ю.Сулейманов блокировал подозрительный автомобиль заградительным устройством.

В результате смертник подорвал машину. Сам Ю.Сулейманов и двое его коллег погибли на месте от полученных ранений. Кроме того, четверо полицейских пострадали в результате взрыва.

Как отметили в чеченской полиции, благодаря мужеству и самоотверженности Ю.Сулейманова удалось спасти жизни десяткам сотрудникам полиции, которые находились в момент ЧП на территории ОВД.

Ю.Сулейманов работал в органах внутренних дел с 2002г. За свою карьеру не раз поощрялся начальством за отличную службу. В его послужном списке - свыше десяти почетных грамот и благодарностей. У полицейского остались жена и две малолетние дочки.

Напомним, теракт был совершен в ночь на понедельник, 16 сентября. Помимо человеческих жертв, взрыв также причинил ущерб зданию ОВД, расположенному в селении Серноводск Сунженского района, и частным домам по соседству.

Полиция устанавливает личность смертника. Возбуждено уголовное дело по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч.3 ст.222 (незаконный оборот оружия), ч.3 ст.223 (незаконное изготовление взрывного устройства) и ст.167 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) УК РФ. Ведется расследование преступления.