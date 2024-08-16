В Приморье пропал свет

Произошло отключение на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании, сообщили власти Приморья. Электричество пропало во Владивостоке, Находке, Артеме, Уссурийске и других городах

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

В Приморском крае отключилась энергия на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании, сообщило правительство региона. Специалисты работают над восстановлением света.

В Приморской ГРЭС сообщили, что из-за замыкания оборудования сетей ВСК сработала защита на блоках 1, 6, 3, сейчас осуществляется перезапуск блоков. «В течение часа свет восстановят», — приводит сообщение ГРЭС «Восток-медиа».

Местное издание Primamedia пишет, что света нет во Владивостоке, Надеждинске, Фокино, Находке, Артеме, Барабаше, Уссурийске и других районах. Портал указывает, что встали электрички, некоторые жители столкнулись с проблемами с мобильным интернетом. РЖД сообщило, что в связи с отсутствием внешнего электроснабжения движение поездов в Приморском крае приостановлено.

«Восток-медиа» уточняет, что во Владивостоке обесточено 2 тыс. жилых домов. По данным издания, замыкание в сети 500 кВт произошло на Лучегорской ГРЭС.

Медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме, заявили в правительстве Приморья. Позднее там сообщили, что свет уже восстановлен в Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске, а также в Находке.

Аэропорт Владивостока работает штатно, сказал представитель Росавиации Артем Кореняко.