Как спасатели не допускают новый пожар на месте взрыва в Махачкале

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На месте взрыва в Махачкале, во время которого погибли 35 человек, продолжают работу спасатели и полицейские. Пожарные, в частности, проливают обрушившиеся конструкции здания автозаправочной станции, автосервиса. Это необходимо для того, чтобы на месте происшествия не возник новый пожар.

Сейчас опознали 13 погибших из 35. Из более чем 100 пострадавших 46 человек пока остаются в больницах в Дагестане. В Москву также были доставлены 16 человек, из них шесть человек — в тяжелом состоянии.